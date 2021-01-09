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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лилль
Ним - Лилль: обзор матча 09 января 2021
Ним
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
29'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лилль
90'
+2
Желтая карточка
Шека
85'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
Замена
К. Гессум
️️️️
Н. Ру
83'
Замена
М. Коне
️️️️
А. Бриансон
83'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Л. Фомба
76'
76'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Т. Веа
75'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Н. Элиассон
70'
65'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
65'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Сумаре
34'
Желтая карточка
Б. Сумаре
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
19'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Рейне
24
Мелинг
23
Бриансон
22
Алакуш
8
До
20
Кубас
17
Элиассон
11
Фомба
8
Ферхат
20
Рипар
26
Ру
4-1-1-2-2
16
Меньян
35
Джало
4
Ботман
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
22
Веа
17
Йылмаз
17
Элиассон
17
Дулевич
17
Дулевич
17
Элиассон
26
Ру
5
Гессум
5
Гессум
26
Ру
11
Фомба
70
Ахлинви
70
Ахлинви
11
Фомба
23
Бриансон
14
Коне
14
Коне
23
Бриансон
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
22
Веа
80
Лихаджи
80
Лихаджи
22
Веа
34
Сумаре
8
Саншеш
8
Саншеш
34
Сумаре
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
17
Йылмаз
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Йылмаз
Остались в запасе
Ним
Лилль
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
30
Люка Шевалье
ВР
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ним - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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