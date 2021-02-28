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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Нант
Ним - Нант: обзор матча 28 февраля 2021
Ним
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Нант
77'
М. Коне
27'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Нант
Вторая желтая
Ф. Мигель
90'
+1
90'
Замена
А. Туре
️️️️
П. Чиривелья
Замена
П. Бюрнер
️️️️
С. Алакуш
88'
85'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
ГОЛ! 1:1!
М. Коне
Пас отдал
Х. Дулевич
77'
72'
Замена
И. Луза
️️️️
М. Коко
72'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
Замена
М. Коне
️️️️
А. Кубас
70'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Н. Элиассон
64'
58'
Желтая карточка
Д. Аппиа
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Ф. Мигель
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Жером Арпинон
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ним
16
Амджад Назих
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
26
Нолан Ру
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-3-2
30
Рейне
24
Мелинг
3
Мигель
5
Гессум
22
Алакуш
20
Кубас
17
Элиассон
11
Фомба
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
3-3-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
22
Траоре
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
17
Элиассон
17
Дулевич
17
Дулевич
17
Элиассон
22
Алакуш
13
Бюрнер
13
Бюрнер
22
Алакуш
20
Кубас
14
Коне
14
Коне
20
Кубас
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
4
Чиривелья
7
Туре
7
Туре
4
Чиривелья
97
Коко
26
Луза
26
Луза
97
Коко
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
Остались в запасе
Ним
Нант
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Ним - Нант
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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