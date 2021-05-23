Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ним
Ренн - Ним: обзор матча 23 мая 2021
Ренн
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Ним
25'
С. Гирасси
51'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ним
Замена
Дальберт
️️️️
Н. Агер
88'
77'
Замена
C. Depres
️️️️
М. Ахлинви
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Терье
76'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. Доку
76'
71'
Замена
К. Гессум
️️️️
Н. Уэда
71'
Замена
Л. Буаде
️️️️
A. Valerio
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
60'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бурижо
51'
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Ж. Доку
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Рено Рипар
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
18
Лука Буаде
ПП
77
Нассим Шадли
ПВ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
4-3-1-2
1
Гомис
3
Трюффер
5
Ньямси
21
Агер
14
Траоре
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
4-2-1-1-2
30
Рейне
13
Бюрнер
55
Уэда
4
Ландре
24
Мелинг
20
Кубас
70
Ахлинви
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
18
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
21
Агер
29
Дальберт
29
Дальберт
21
Агер
11
Терье
19
Гренье
19
Гренье
11
Терье
11
Доку
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Доку
70
Ахлинви
25
25
70
Ахлинви
55
Уэда
5
Гессум
5
Гессум
55
Уэда
18
18
Буаде
18
Буаде
18
Остались в запасе
Ренн
Ним
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Брандон Соппи
ПЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Амджад Назих
ВР
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Брандон Соппи
ПЗ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ренн - Ним
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Ним
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+