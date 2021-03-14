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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Монпелье
Ним - Монпелье: обзор матча 14 марта 2021
Ним
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
63'
М. Коне
79'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Монпелье
90'
+1
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Делор
Замена
П. Бюрнер
️️️️
С. Алакуш
87'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Рипар
87'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Я. Бенрау
73'
Замена
Л. До
️️️️
М. Коне
72'
Желтая карточка
Л. Фомба
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Коне
Пас отдал
З. Ферхат
63'
Желтая карточка
С. Алакуш
47'
Замена
Г. Пакье
️️️️
Ф. Мигель
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
26
Нолан Ру
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Рейне
3
Мигель
55
Уэда
4
Ландре
22
Алакуш
20
Кубас
11
Фомба
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
4
Хилтон
3
Конгре
23
Ристич
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
45
Мавидиди
3
Мигель
29
Пакье
29
Пакье
3
Мигель
14
Коне
8
До
8
До
14
Коне
45
Бенрау
17
Элиассон
17
Элиассон
45
Бенрау
22
Алакуш
13
Бюрнер
13
Бюрнер
22
Алакуш
20
Рипар
26
Ру
26
Ру
20
Рипар
9
Делор
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Делор
Остались в запасе
Ним
Монпелье
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
11
Элье Ваи
ЦФ
13
Жорис Шотар
ОП
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
16
Люка Диас
ВР
Остались в запасе
11
Элье Ваи
ЦФ
13
Жорис Шотар
ОП
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Ним - Монпелье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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