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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ним
Ницца - Ним: обзор матча 03 марта 2021
Ницца
03.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Ним
4'
А. Гуири
75'
А. Клод-Морис
50'
Л. Ландре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ним
Желтая карточка
Ж. Лотомба
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
К. Гессум
85'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Рипар
80'
Замена
Н. Уэда
️️️️
Л. Ландре
80'
Замена
Г. Пакье
️️️️
П. Бюрнер
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
79'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Маолида
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Клод-Морис
75'
70'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
М. Коне
70'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Я. Бенрау
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
62'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ю. Аталь
61'
60'
Желтая карточка
Л. Фомба
55'
Желтая карточка
Б. Мелинг
Желтая карточка
Ю. Аталь
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ландре
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Будауи
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
77
Нассим Шадли
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
2
Салиба
24
Данильюк
20
Тодибо
20
Аталь
14
Шнейдерлен
11
Камара
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Гуири
4-1-2-2-1
30
Рейне
13
Бюрнер
5
Гессум
4
Ландре
24
Мелинг
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
45
Бенрау
14
Коне
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
9
Маолида
19
Тюрам
19
Тюрам
9
Маолида
6
Будауи
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
6
Будауи
20
Аталь
9
Дольберг
9
Дольберг
20
Аталь
13
Бюрнер
29
Пакье
29
Пакье
13
Бюрнер
45
Бенрау
17
Элиассон
17
Элиассон
45
Бенрау
14
Коне
17
Дулевич
17
Дулевич
14
Коне
4
Ландре
55
Уэда
55
Уэда
4
Ландре
20
Рипар
26
Ру
26
Ру
20
Рипар
Остались в запасе
Ницца
Ним
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Амджад Назих
ВР
70
Маттео Ахлинви
ОП
77
Нассим Шадли
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
14
Дан Ндой
ПВ
19
Малик Селлуки
ПВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
70
Маттео Ахлинви
ОП
77
Нассим Шадли
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Ницца - Ним
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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