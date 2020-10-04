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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ним
Монпелье - Ним: обзор матча 04 октября 2020
Монпелье
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ним
84'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ним
Желтая карточка
Т. Саванье
90'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
П. Мендеш
88'
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Рипар
Пас отдал
З. Ферхат
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ле Таллек
82'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
82'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Ферри
75'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
75'
63'
Замена
Н. Ру
️️️️
К. Данке
Желтая карточка
А. Суке
43'
34'
Желтая карточка
А. Бриансон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
3-3-2-2
1
Омлин
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
23
Ристич
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
4
Ферри
9
Лаборд
9
Делор
4-2-2-1-1
30
Рейне
13
Бюрнер
4
Ландре
23
Бриансон
24
Мелинг
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
9
Данке
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
6
Ле Таллек
13
Шотар
13
Шотар
6
Ле Таллек
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
4
Ферри
91
Мойе
91
Мойе
4
Ферри
3
Мендеш
45
Мавидиди
45
Мавидиди
3
Мендеш
9
Данке
26
Ру
26
Ру
9
Данке
Остались в запасе
Монпелье
Ним
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Монпелье - Ним
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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