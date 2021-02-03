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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ним
ПСЖ - Ним: обзор матча 03 февраля 2021
ПСЖ
03.02.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ним
18'
А. Ди Мария
36'
П. Сарабия
68'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ним
90'
+1
Замена
С. Алакуш
️️️️
А. Кубас
Замена
Л. Курзава
️️️️
М. Баккер
88'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
88'
84'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
З. Ферхат
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Паредес
80'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Кен
80'
77'
Замена
М. Коне
️️️️
Р. Рипар
77'
Замена
М. Маджуга
️️️️
Х. Дулевич
Замена
Рафинья
️️️️
А. Ди Мария
70'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Паредес
68'
46'
Замена
Л. До
️️️️
М. Ахлинви
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
А. Ди Мария
36'
21'
Желтая карточка
Б. Мелинг
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Жером Арпинон
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
5
Баккер
6
Керер
3
Кимпембе
2
Дагба
5
Гуйе
5
Паредес
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
4-2-3-1
30
Рейне
13
Бюрнер
3
Мигель
23
Бриансон
24
Мелинг
70
Ахлинви
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Дулевич
20
Рипар
9
Кен
7
Дракслер
7
Дракслер
9
Кен
5
Баккер
3
Курзава
3
Курзава
5
Баккер
5
Паредес
2
Перейра
2
Перейра
5
Паредес
11
Ди Мария
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
20
Кубас
22
Алакуш
22
Алакуш
20
Кубас
70
Ахлинви
8
До
8
До
70
Ахлинви
8
Ферхат
45
Бенрау
45
Бенрау
8
Ферхат
17
Дулевич
14
Маджуга
14
Маджуга
17
Дулевич
20
Рипар
14
Коне
14
Коне
20
Рипар
Остались в запасе
ПСЖ
Ним
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча ПСЖ - Ним
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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