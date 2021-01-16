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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ним
Марсель - Ним: обзор матча 16 января 2021
Марсель
16.01.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ним
85'
Д. Бенедетто
55'
Н. Элиассон
58'
Н. Элиассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ним
90'
+4
Замена
К. Ариби
️️️️
М. Коне
90'
Желтая карточка
А. Бриансон
ГОЛ! 1:2!
Д. Бенедетто
85'
84'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
68'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Пайет
66'
Замена
С. Хауи
️️️️
Х. Сакаи
66'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
66'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
М. Сансон
66'
Желтая карточка
В. Ронжье
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Элиассон
Пас отдал
С. Алакуш
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Элиассон
Пас отдал
С. Алакуш
Пенальти не реализован!
Ф. Товен
35'
20'
Желтая карточка
А. Кубас
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Камара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Пеле
14
Лирола
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
3-2-3-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
23
Бриансон
24
Мелинг
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
8
Камара
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Камара
8
Сансон
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Сансон
2
Сакаи
10
Хауи
10
Хауи
2
Сакаи
10
Пайет
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
17
Элиассон
45
Бенрау
45
Бенрау
17
Элиассон
14
Коне
13
Ариби
13
Ариби
14
Коне
Остались в запасе
Марсель
Ним
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Марсель - Ним
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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