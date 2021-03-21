Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ним
Лилль - Ним: обзор матча 21 марта 2021
Лилль
21.03.2021, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Ним
20'
Шека
12'
М. Коне
45'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ним
90'
+1
Замена
П. Бюрнер
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
Б. Сумаре
80'
77'
Замена
Л. До
️️️️
М. Коне
Замена
Б. Сумаре
️️️️
З. Челик
76'
Замена
Т. Джало
️️️️
С. Ботман
75'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Ж. Бамба
65'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
64'
Желтая карточка
Ж. Бамба
53'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Т. Веа
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Рипар
Пас отдал
З. Ферхат
ГОЛ! 1:1!
Шека
Пас отдал
Ж. Бамба
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Коне
Пас отдал
Н. Элиассон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-1-3
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
22
Веа
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-1-3-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
55
Уэда
5
Гессум
24
Мелинг
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
19
Бамба
97
Языджи
97
Языджи
19
Бамба
4
Ботман
35
Джало
35
Джало
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
34
Сумаре
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
22
Веа
7
Араухо
7
Араухо
22
Веа
17
Элиассон
13
Бюрнер
13
Бюрнер
17
Элиассон
14
Коне
8
До
8
До
14
Коне
Остались в запасе
Лилль
Ним
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Лилль - Ним
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Ним
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+