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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Марсель
Ним - Марсель: обзор матча 04 декабря 2020
Ним
04.12.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
57'
Д. Бенедетто
84'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Марсель
Замена
Н. Ру
️️️️
Н. Элиассон
90'
Замена
С. Алакуш
️️️️
Г. Пакье
90'
87'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Ронжье
87'
Замена
К. Строотман
️️️️
Б. Камара
84'
ГОЛ! 0:2!
В. Жермен
Пас отдал
М. Сансон
Вторая желтая
А. Кубас
77'
Желтая карточка
А. Кубас
74'
71'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
70'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Пайет
69'
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Кюизанс
Замена
М. Коне
️️️️
Х. Дулевич
61'
Замена
Л. Фомба
️️️️
М. Ахлинви
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
А. Гонсалес
44'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Л. Ландре
44'
40'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
21'
Желтая карточка
М. Кюизанс
1'
Желтая карточка
Ж. Амави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Жером Арпинон
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-3-1
30
Рейне
3
Мигель
29
Пакье
4
Ландре
13
Бюрнер
20
Кубас
70
Ахлинви
17
Элиассон
17
Дулевич
8
Ферхат
20
Рипар
4-1-3-1-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
27
Кюизанс
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
29
Пакье
22
Алакуш
22
Алакуш
29
Пакье
70
Ахлинви
11
Фомба
11
Фомба
70
Ахлинви
17
Элиассон
26
Ру
26
Ру
17
Элиассон
17
Дулевич
14
Коне
14
Коне
17
Дулевич
21
Ронжье
11
Энрике
11
Энрике
21
Ронжье
27
Кюизанс
18
Гуйе
18
Гуйе
27
Кюизанс
8
Камара
8
Строотман
8
Строотман
8
Камара
10
Пайет
10
Товен
10
Товен
10
Пайет
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Ним
Марсель
16
Амджад Назих
ВР
6
Сиди Сарр
ОП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
Главный тренер
Жером Арпинон
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
6
Сиди Сарр
ОП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ним - Марсель
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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