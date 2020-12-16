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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ницца
Ним - Ницца: обзор матча 16 декабря 2020
Ним
16.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
85'
Д. Ндой
90+4'
А. Клод-Морис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ницца
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
89'
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Гуири
Замена
М. Маджуга
️️️️
Х. Дулевич
89'
Замена
С. Алакуш
️️️️
П. Бюрнер
89'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Н. Элиассон
89'
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндой
Замена
М. Коне
️️️️
Н. Ру
83'
79'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Р. Лопеш
68'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Н. Ру
60'
57'
Вторая желтая
М. Шнейдерлен
28'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
К. Гессум
️️️️
Л. Ландре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
4-2-3-1
30
Рейне
3
Мигель
29
Пакье
4
Ландре
13
Бюрнер
70
Ахлинви
6
Сарр
17
Дулевич
17
Элиассон
8
Ферхат
26
Ру
3-4-1-1-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
24
Данильюк
3
Бамбу
11
Камара
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
3
Лотомба
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
9
Гуири
13
Бюрнер
22
Алакуш
22
Алакуш
13
Бюрнер
4
Ландре
5
Гессум
5
Гессум
4
Ландре
17
Элиассон
20
Рипар
20
Рипар
17
Элиассон
17
Дулевич
14
Маджуга
14
Маджуга
17
Дулевич
26
Ру
14
Коне
14
Коне
26
Ру
11
Камара
14
Ндой
14
Ндой
11
Камара
9
Лопеш
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Гуири
3
Пельмар
3
Пельмар
9
Гуири
Остались в запасе
Ним
Ницца
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
13
Карим Ариби
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
18
Лука Буаде
ПП
13
Карим Ариби
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ним - Ницца
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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