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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Монако
Ним - Монако: обзор матча 07 февраля 2021
Ним
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 4
Завершен
Монако
23'
Л. До
32'
З. Ферхат
81'
Н. Элиассон
3'
А. Головин
12'
А. Головин
62'
А. Головин
77'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Монако
87'
Замена
Р. Агилар
️️️️
А. Головин
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Я. Бенрау
86'
ГОЛ! 3:4!
Н. Элиассон
81'
77'
ГОЛ! 2:4!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
Замена
Л. Фомба
️️️️
А. Кубас
72'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Р. Рипар
72'
Замена
Н. Ру
️️️️
М. Коне
66'
64'
Замена
К. Энрике
️️️️
Ф. Балло-Туре
62'
ГОЛ! 2:3!
А. Головин
58'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
56'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
56'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ю. Фофана
46'
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
Желтая карточка
Б. Мелинг
37'
ГОЛ! 2:2!
З. Ферхат
32'
ГОЛ! 1:2!
Л. До
Пас отдал
З. Ферхат
23'
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Головин
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
4'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ним
16
Амджад Назих
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Рейне
24
Мелинг
3
Мигель
23
Бриансон
22
Алакуш
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
4-1-1-2-2
23
Леком
19
Сидибе
3
Марипан
5
Бадьяшиль
97
Балло-Туре
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
20
Рипар
17
Элиассон
17
Элиассон
20
Рипар
45
Бенрау
17
Дулевич
17
Дулевич
45
Бенрау
20
Кубас
11
Фомба
11
Фомба
20
Кубас
14
Коне
26
Ру
26
Ру
14
Коне
10
Головин
2
Агилар
2
Агилар
10
Головин
97
Балло-Туре
12
Энрике
12
Энрике
97
Балло-Туре
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
24
Фофана
4
Фабрегас
4
Фабрегас
24
Фофана
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Ним
Монако
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ним - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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