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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ланс
Ницца - Ланс: обзор матча 23 августа 2020
Ницца
23.08.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
23'
А. Гуири
75'
А. Гуири
11'
Г. Какута (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ланс
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
А. Клод-Морис
90'
+2
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
90'
+1
78'
Замена
И. Силла
️️️️
И. Бура
ГОЛ! 2:1!
А. Гуири
Пас отдал
П. Лис-Мелу
75'
71'
Желтая карточка
И. Бура
68'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
Замена
Д. Ндой
️️️️
К. Тюрам
68'
61'
Замена
С. Банза
️️️️
И. Ганаго
61'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
51'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Желтая карточка
А. Камара
45'
+2
41'
Желтая карточка
Ф. Медина
Замена
А. Пельмар
️️️️
Р. Бамбу
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
А. Камара
23'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Какута
Желтая карточка
Данте
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
22
Алексис Труй
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
3
Лотомба
3
Бамбу
4
Данте
11
Камара
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Дольберг
9
Гуири
3-4-1-2
16
Лека
2
Медина
5
Баде
24
Гради
22
Мишелен
28
Дукур
18
Каюзак
14
Бура
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
20
Клод-Морис
10
Сильвестр
10
Сильвестр
20
Клод-Морис
19
Тюрам
14
Ндой
14
Ндой
19
Тюрам
3
Бамбу
3
Пельмар
3
Пельмар
3
Бамбу
14
Бура
4
Силла
4
Силла
14
Бура
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
24
Банза
37
Ганаго
29
Сотока
10
Жан
10
Жан
29
Сотока
Остались в запасе
Ницца
Ланс
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
5
Закария Диалло
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
5
Закария Диалло
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ницца - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Альянс Ривьера
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