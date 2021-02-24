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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лорьян
Ним - Лорьян: обзор матча 24 февраля 2021
Ним
24.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
88'
Р. Рипар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лорьян
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Лапорт
90'
+3
Желтая карточка
А. Грбич
Желтая карточка
Б. Рейне
90'
+1
90'
+1
Замена
П. Амель
️️️️
Л. Абержель
90'
Замена
С. Диарра
️️️️
К. Буагар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Рипар
88'
Замена
С. Бен Амар
️️️️
Х. Дулевич
84'
79'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Й. Висса
Замена
М. Ахлинви
️️️️
М. Коне
75'
66'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
Желтая карточка
К. Гессум
65'
61'
Желтая карточка
К. Буагар
39'
Желтая карточка
Т. Моффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
77
Нассим Шадли
ПВ
29
Adilson Malanda
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-3-2-1
30
Рейне
24
Мелинг
3
Мигель
5
Гессум
13
Бюрнер
17
Элиассон
11
Фомба
17
Дулевич
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
4-2-3-1
1
Дрейер
17
Мендес
15
Лапорт
55
Гравийон
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
45
Лорьенте
17
Буагар
9
Висса
9
Моффи
14
Коне
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Коне
17
Дулевич
5
Бен Амар
5
Бен Амар
17
Дулевич
9
Висса
28
Ле Фе
28
Ле Фе
9
Висса
17
Буагар
25
Диарра
25
Диарра
17
Буагар
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
19
Абержель
29
Амель
29
Амель
19
Абержель
Остались в запасе
Ним
Лорьян
20
Адриан Кубас
ОП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
29
Adilson Malanda
ЦФ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Амджад Назих
ВР
77
Нассим Шадли
ПВ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
1
Пауль Нарди
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
29
Adilson Malanda
ЦФ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
16
Амджад Назих
ВР
77
Нассим Шадли
ПВ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
1
Пауль Нарди
ВР
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Ним - Лорьян
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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