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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ним
Страсбур - Ним: обзор матча 06 января 2021
Страсбур
06.01.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
5 : 0
Завершен
Ним
36'
Л. Ажорк
38'
Х. Диалло
45+1'
К. Лала (П)
51'
Л. Ажорк
90'
М. Уорис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ним
90'
Желтая карточка
Л. Фомба
ГОЛ с пенальти! 5:0!
М. Уорис
90'
85'
Замена
Г. Пакье
️️️️
С. Алакуш
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Беллегард
82'
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Томассон
82'
Замена
М. Сиби
️️️️
Ж. Аолу
82'
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Ажорк
73'
70'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
А. Кубас
Замена
Д. Ленар
️️️️
М. Симакан
65'
65'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Р. Рипар
Пенальти не реализован!
Л. Ажорк
58'
57'
Желтая карточка
Л. До
ГОЛ! 4:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Каси
51'
46'
Замена
Н. Ру
️️️️
Х. Дулевич
46'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Коне
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Лала
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Аолу
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
36'
Желтая карточка
Ж. Аолу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кавашима
19
Каси
3
Симакан
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-3-2-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
23
Бриансон
24
Мелинг
70
Ахлинви
20
Кубас
8
До
8
Ферхат
17
Дулевич
20
Рипар
14
Коне
14
Аолу
23
Сиби
23
Сиби
14
Аолу
3
Симакан
14
Ленар
14
Ленар
3
Симакан
27
Беллегард
14
Прсич
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Зохи
9
Зохи
28
Томассон
19
Ажорк
20
Уорис
20
Уорис
19
Ажорк
22
Алакуш
29
Пакье
29
Пакье
22
Алакуш
14
Коне
17
Элиассон
17
Элиассон
14
Коне
20
Кубас
45
Бенрау
45
Бенрау
20
Кубас
20
Рипар
11
Фомба
11
Фомба
20
Рипар
17
Дулевич
26
Ру
26
Ру
17
Дулевич
Остались в запасе
Страсбур
Ним
30
Александр Пьер
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
13
Карим Ариби
ЦФ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Страсбур - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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