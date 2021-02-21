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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Бордо
Ним - Бордо: обзор матча 21 февраля 2021
Ним
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
14'
Б. Мелинг
71'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Бордо
88'
Желтая карточка
М. Зеркан
78'
Замена
М. Зеркан
️️️️
А. Бен Арфа
78'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
78'
Замена
М. Пундж
️️️️
Я. Адли
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Я. Бенрау
77'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
К. Ариби
77'
ГОЛ! 2:0!
Р. Рипар
Пас отдал
Н. Элиассон
71'
68'
Красная карточка
Л. Бенито
62'
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кватен
62'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Калу
Замена
К. Ариби
️️️️
М. Коне
58'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
С. Алакуш
58'
53'
Желтая карточка
Я. Адли
49'
Желтая карточка
С. Калу
Замена
Н. Элиассон
️️️️
А. Бриансон
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мелинг
Пас отдал
З. Ферхат
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
13
Карим Ариби
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Рейне
24
Мелинг
3
Мигель
23
Бриансон
22
Алакуш
20
Кубас
8
До
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
14
Коне
4-1-3-2
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
17
Мешер
23
Бенито
14
Сери
90
Калу
8
Бен Арфа
29
Адли
16
У-Джо
10
Уден
Ариби
17
Дулевич
17
Дулевич
Ариби
14
Коне
13
Ариби
13
Ариби
14
Коне
23
Бриансон
17
Элиассон
17
Элиассон
23
Бриансон
45
Бенрау
70
Ахлинви
70
Ахлинви
45
Бенрау
22
Алакуш
13
Бюрнер
13
Бюрнер
22
Алакуш
22
Кватен
31
Траоре
31
Траоре
22
Кватен
8
Бен Арфа
17
Зеркан
17
Зеркан
8
Бен Арфа
29
Адли
29
Пундж
29
Пундж
29
Адли
90
Калу
12
де Превилль
12
де Превилль
90
Калу
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
Остались в запасе
Ним
Бордо
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Ним - Бордо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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