Виктор Куэста - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Куэста
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Куэста
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|28
|4
|2
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|1' -86'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|80'
|07.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|49' 28'
|29.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|60'
|18.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|75' 52'
|11.09.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|36'
|29.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|86'
|06.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|9'
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|83'
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|45' 24'
|29.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12'
|22.05.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|42'
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|36' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)