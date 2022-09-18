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    Виктор Куэста - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Куэста
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Ла-Плата
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1988 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 28 4 2 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 1' -86' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    27.10.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    80'
    07.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    49' 28'
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    60'
    18.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    75' 52'
    11.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    36'
    29.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    86'
    06.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    9'
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    83'
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    45' 24'
    29.05.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12'
    22.05.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    42'
    08.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 36' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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