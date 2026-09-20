Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Виктор Куэста - статистика

Платенсе
19 ноября 1988 (37), Ла-Плата
#31 | Защитник
187 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Платенсе
0 : 1
20.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 90'
66'
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 0
09.09.2026
Платенсе
1' - 90'
67'
Аргентина. Примера, 8 тур
Платенсе
1 : 1
05.09.2026
Депортиво Риестра
Был в запасе
Аргентина. Примера, 7 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 0
01.09.2026
Платенсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 2
21.11.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
2 : 1
10.11.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 3
06.11.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
3 : 2
29.10.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Крузейро
1 : 1
19.10.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
0 : 2
06.10.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Форталеза
4 : 1
22.09.2024
Баия
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 0
25.08.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 2
17.08.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
04.08.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.07.2024
Баия
1' - 61'
39'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
0 : 1
21.07.2024
Коринтианс
1' - 74'
54'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
2 : 0
08.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
2 : 0
05.07.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
3 : 1
30.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
2 : 1
27.06.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Баия
3 : 1
23.06.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
2 : 1
21.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 0
13.05.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ботафого
1 : 2
06.05.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
1' - 60'
51'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
6
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+