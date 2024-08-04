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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Баия
Флуминенсе - Баия: обзор матча 04 августа 2024
Флуминенсе
04.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Баия
45'
К. Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Баия
90'
+1
Желтая карточка
Каули
84'
Желтая карточка
К. де Пена
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Гансо
83'
76'
Замена
К. де Пена
️️️️
А. Кайо
Замена
Лима
️️️️
К. Серна
76'
Замена
Александер
️️️️
Мартинелли
71'
Замена
Кено
️️️️
К. Элиас
71'
64'
Замена
Каули
️️️️
Л. Родригес
64'
Замена
Тасиано
️️️️
Эвералдо
Желтая карточка
Т. Силва
62'
Замена
А. Карлос
️️️️
Т. Сантос
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Элиас
Пас отдал
С. Хавьер
45'
38'
Замена
С. Ариас
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Т. Сантос
36'
Желтая карточка
Д. Барбоза
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Баия
57
Иаго
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
5
Александер
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
90
Серна
11
Ариас
9
Элиас
4-3-4
12
Жилберто
3
4
Кану
57
Иаго
10
Рибейро
8
Кайо
6
Лукас
97
Родригес
20
Тейшейра
27
Эвералдо
1
21
Сантос
3
Карлос
3
Карлос
21
Сантос
8
Мартинелли
5
Александер
5
Александер
8
Мартинелли
90
Серна
45
Лима
45
Лима
90
Серна
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
10
Гансо
9
Элиас
20
Кено
20
Кено
9
Элиас
12
Жилберто
4
Ариас
4
Ариас
12
Жилберто
27
Эвералдо
16
Тасиано
16
Тасиано
27
Эвералдо
97
Родригес
80
Каули
80
Каули
97
Родригес
8
Кайо
14
де Пена
14
де Пена
8
Кайо
Остались в запасе
Флуминенсе
Баия
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
4
Игнасио
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
4
Игнасио
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Баия
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
458
484
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.07
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Баия
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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