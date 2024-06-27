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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Васко да Гама
Баия - Васко да Гама: обзор матча 27 июня 2024
Баия
27.06.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Васко да Гама
7'
Тасиано
86'
О. Эступиньян
20'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Васко да Гама
Замена
Сисиньо
️️️️
Эвералдо
88'
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Л. Джуба
86'
82'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Лукас
72'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Каули
65'
Замена
Адемир
️️️️
Тасиано
64'
60'
Вторая желтая
Давид
38'
Желтая карточка
Давид
32'
Желтая карточка
Адсон
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
Пас отдал
Л. Питон
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
Пас отдал
Эвералдо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Баия
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-4-1-3
4
Кану
3
12
Жилберто
8
Кайо
6
Лукас
16
Тасиано
10
Рибейро
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
4-2-1-2
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
4
Виктор
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
7
Давид
19
Вегетти
28
Адсон
27
Эвералдо
40
Сисиньо
40
Сисиньо
27
Эвералдо
6
Лукас
14
де Пена
14
де Пена
6
Лукас
16
Тасиано
7
Адемир
7
Адемир
16
Тасиано
80
Каули
19
Эступиньян
19
Эступиньян
80
Каули
Остались в запасе
Баия
Васко да Гама
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Баия - Васко да Гама
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
14
14
Офсайды
4
1
Количество передач
595
358
Сейвы
2
6
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
1.72
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
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