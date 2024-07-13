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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Куяба
Баия - Куяба: обзор матча 13 июля 2024
Баия
13.07.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Куяба
49'
Ж. Лукас
22'
И. Питта
51'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Куяба
Замена
К. де Пена
️️️️
Тасиано
82'
80'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Ласерда
80'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Ф. Собрал
Замена
Р. Ратао
️️️️
Ж. Лукас
72'
72'
Замена
Дейверсон
️️️️
И. Питта
61'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Денилсон
Желтая карточка
G. Xavier
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
И. Питта
Пас отдал
Денилсон
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лукас
Пас отдал
Э. Рибейро
49'
Замена
Жилберто
️️️️
Сисиньо
46'
Желтая карточка
К. де Пена
45'
44'
Желтая карточка
А. Эмпереур
37'
Желтая карточка
Денилсон
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Питта
Пас отдал
Ф. Собрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
57
Иаго
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Баия
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
23
Резенде
ОП
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
22
Max
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
4-4-2-1
57
Иаго
3
4
Кану
40
Сисиньо
6
Лукас
10
Рибейро
8
Кайо
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
1
3-1-1-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
9
Питта
97
Ласерда
7
Кафу
40
Сисиньо
12
Жилберто
12
Жилберто
40
Сисиньо
6
Лукас
9
Ратао
9
Ратао
6
Лукас
16
Тасиано
14
де Пена
14
де Пена
16
Тасиано
88
Собрал
34
Алвес
34
Алвес
88
Собрал
27
Денилсон
6
Аугусто
6
Аугусто
27
Денилсон
9
Питта
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Питта
97
Ласерда
97
97
97
Ласерда
Остались в запасе
Баия
Куяба
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
23
Резенде
ОП
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
29
Клайсон
ЛВ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
23
Резенде
ОП
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
29
Клайсон
ЛВ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Баия - Куяба
2
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
4
8
Офсайды
1
2
Количество передач
667
388
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.14
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Посещаемость:
48602 из 66080 зрителей (73%)
Новости команд
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