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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Баия
Атлетико Паранаэнсе - Баия: обзор матча 11 июля 2024
Атлетико Паранаэнсе
11.07.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Баия
9'
Эвералдо
79'
Л. Джуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Баия
82'
Замена
Сисиньо
️️️️
Жилберто
79'
Желтая карточка
М. Виктор
79'
Желтая карточка
D. Fernandes
79'
ГОЛ! 0:2!
Л. Джуба
76'
Замена
А. Кайо
️️️️
Ж. Лукас
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Д. Оливейра
73'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Габриэль
72'
65'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
К. де Пена
65'
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
Желтая карточка
Т. Хелено
49'
Замена
Пабло
️️️️
Эмерсонн
46'
40'
Желтая карточка
Эвералдо
Желтая карточка
Фернандиньо
36'
9'
ГОЛ! 0:1!
Эвералдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
19
Эмерсонн
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
23
Резенде
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
10
Бруно Запелли
ЦП
14
Эрик
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
3-1-2-2
24
Линк
12
Фернандо
15
44
Хелено
6
Габриэль
5
Фернандиньо
18
Кристиан
20
Оливейра
19
Эмерсонн
3-1-1-2-4
12
Жилберто
3
4
Кану
23
Резенде
6
Лукас
80
Каули
14
де Пена
20
Тейшейра
27
Эвералдо
46
Джуба
1
6
Габриэль
10
Запелли
10
Запелли
6
Габриэль
20
Оливейра
28
Куэльо
28
Куэльо
20
Оливейра
19
Эмерсонн
92
Пабло
92
Пабло
19
Эмерсонн
12
Жилберто
40
Сисиньо
40
Сисиньо
12
Жилберто
6
Лукас
8
Кайо
8
Кайо
6
Лукас
14
де Пена
10
Рибейро
10
Рибейро
14
де Пена
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Баия
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
16
Тасиано
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Баия
2
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
13
Офсайды
3
2
Количество передач
475
455
Сейвы
2
7
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.25
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
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