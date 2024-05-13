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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Брагантино
Баия - Брагантино: обзор матча 13 мая 2024
Баия
13.05.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
37'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Брагантино
Замена
Адемир
️️️️
Каули
85'
78'
Замена
T.
️️️️
Т. Борбас
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
77'
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
77'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
77'
64'
Замена
Линкольн
️️️️
Ж. Силва
61'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
Тасиано
60'
57'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Л. Эвангелиста
46'
Замена
Рамирес
️️️️
Густавиньо
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
Пас отдал
Каули
37'
20'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
Кану
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Густавиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Баия
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
55
Эвертон
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
3-4-1-3
3
4
Кану
4
Ариас
16
Тасиано
8
Кайо
6
Лукас
10
Рибейро
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
4-1-1-3-1
1
Клейтон
45
Мендес
3
Сантос
5
Энрике
36
Кандидо
25
Силва
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
22
Густавиньо
28
Витиньо
18
Борбас
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
22
Густавиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
35
Фернандес
35
Фернандес
30
Эвангелиста
18
Борбас
33
33
18
Борбас
25
Силва
18
Линкольн
18
Линкольн
25
Силва
Остались в запасе
Баия
Брагантино
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
55
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
55
Эвертон
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Баия - Брагантино
2
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
15
Офсайды
4
3
Количество передач
387
398
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Брагантино
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
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«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
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