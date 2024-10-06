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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Фламенго
Баия - Фламенго: обзор матча 06 октября 2024
Баия
06.10.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Фламенго
35'
Айртон
90+12'
К. Алькарас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Фламенго
90'
+12
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Алькарас
Красная карточка
С. Ариас
90'
+9
90'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Кану
88'
87'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Иаго
️️️️
Ж. Лукас
77'
Замена
Y. Felipe
️️️️
А. Кайо
77'
75'
Замена
Г. Плата
️️️️
Г. Барбоза
75'
Замена
Г. Варела
️️️️
Уэсли
74'
Замена
Микаэл
️️️️
Б. Энрике
Желтая карточка
А. Кайо
73'
73'
Желтая карточка
Л. Перейра
Желтая карточка
Сисиньо
71'
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
68'
67'
Желтая карточка
Б. Энрике
66'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Н. де ла Крус
Желтая карточка
Эвералдо
61'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
60'
Замена
Л. Родригес
️️️️
К. де Пена
60'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
35'
ГОЛ! 0:1!
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Баия
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Адемир
ПВ
97
Лучано Родригес
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
3-3-2-3
4
Кану
3
4
Ариас
8
Кайо
16
Тасиано
6
Лукас
14
де Пена
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
4-1-2-2-1
1
Росси
43
Уэсли
3
Ортис
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
27
Энрике
9
Барбоза
6
Лукас
57
Иаго
57
Иаго
6
Лукас
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
14
де Пена
97
Родригес
97
Родригес
14
де Пена
8
Кайо
88
88
8
Кайо
43
Уэсли
2
Варела
2
Варела
43
Уэсли
18
де ла Крус
24
Алькарас
24
Алькарас
18
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
29
Аллан
29
Аллан
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
30
Микаэл
30
Микаэл
27
Энрике
9
Барбоза
19
Плата
19
Плата
9
Барбоза
Остались в запасе
Баия
Фламенго
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Баия - Фламенго
4
1
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
20
11
Офсайды
3
4
Количество передач
458
535
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.65
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
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