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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Баия
Жувентуде - Баия: обзор матча 10 ноября 2024
Жувентуде
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Баия
70'
Л. Барбоза
79'
Г. Талиари
2'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Баия
84'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
Желтая карточка
Ж. Лукас
82'
Желтая карточка
Г. Талиари
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Талиари
Пас отдал
R.
79'
77'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
76'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Л. Джуба
Желтая карточка
A. Ruschel
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Барбоза
Пас отдал
N.
70'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Э. Кариока
66'
65'
Замена
Тиаго
️️️️
Адемир
64'
Замена
Эвералдо
️️️️
Каули
53'
Желтая карточка
Кану
Замена
A. Ruschel
️️️️
R. Sam
46'
Замена
N.
️️️️
L. Mandaca
46'
Замена
Г. Талиари
️️️️
Жилберто
30'
2'
ГОЛ! 0:1!
Каули
Пас отдал
Л. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
34
Rodrigo Sam
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
44
Luis Mandaca
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Баия
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
10
NenÃª
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Баия
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
27
Эвералдо
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
3-1-1-5
22
Габриэл
34
43
Фрейтас
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
9
Жилберто
95
Кариока
16
44
2-3-2-4
4
Ариас
4
Кану
10
Рибейро
8
Кайо
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
97
Родригес
46
Джуба
33
Дуарт
1
44
10
10
44
34
28
28
34
9
Жилберто
19
Талиари
19
Талиари
9
Жилберто
95
Кариока
13
13
95
Кариока
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
46
Джуба
9
Ратао
9
Ратао
46
Джуба
80
Каули
27
Эвералдо
27
Эвералдо
80
Каули
7
Адемир
11
Тиаго
11
Тиаго
7
Адемир
Остались в запасе
Жувентуде
Баия
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
77
Ruan Pablo
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Зе Маркос
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЦП
30
Dudu Vieira
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Остались в запасе
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
77
Ruan Pablo
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Жувентуде - Баия
3
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
307
518
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.66
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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