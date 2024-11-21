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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Палмейрас
Баия - Палмейрас: обзор матча 21 ноября 2024
Баия
21.11.2024, четверг, 00:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
27'
Л. Родригес
41'
Р. Вейга
89'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Палмейрас
89'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Вандерлан
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
83'
Замена
Тиаго
️️️️
Э. Рибейро
83'
81'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Вейга
77'
Замена
Г. Менино
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Жилберто
74'
Замена
Каули
️️️️
Адемир
73'
Замена
Эвералдо
️️️️
Л. Родригес
73'
71'
Желтая карточка
М. Роша
65'
Замена
R.
️️️️
Дуду
65'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
64'
Замена
Г. Гомес
️️️️
М. Серкейра
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вейга
ГОЛ! 1:0!
Л. Родригес
Пас отдал
Жилберто
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
7
Адемир
ПВ
97
Лучано Родригес
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Баия
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
3
Michel
ЦФ
2-4-1-3
31
Адриэл
3
12
Жилберто
16
Тасиано
8
Кайо
6
Лукас
10
Рибейро
7
Адемир
33
Дуарт
46
Джуба
97
Родригес
4-1-3-2
1
Вевертон
14
Роша
22
Рейс
26
Серкейра
38
Паулиста
6
Морено
7
Андерсон
18
Маурисио
92
Дуду
33
Рони
23
Вейга
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
7
Адемир
80
Каули
80
Каули
7
Адемир
97
Родригес
27
Эвералдо
27
Эвералдо
97
Родригес
10
Рибейро
11
Тиаго
11
Тиаго
10
Рибейро
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
26
Серкейра
15
Гомес
15
Гомес
26
Серкейра
7
Андерсон
25
Менино
25
Менино
7
Андерсон
92
Дуду
19
19
92
Дуду
23
Вейга
42
Лопес
42
Лопес
23
Вейга
Остались в запасе
Баия
Палмейрас
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Баия - Палмейрас
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
14
Офсайды
3
4
Количество передач
478
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.43
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
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