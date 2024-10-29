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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Баия
Васко да Гама - Баия: обзор матча 29 октября 2024
Васко да Гама
29.10.2024, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Баия
12'
Э. Родригес
18'
Д. Пайет (П)
32'
Д. Пайет
42'
Л. Родригес
75'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Баия
Замена
J. Sforza
️️️️
Д. Пайет
85'
Желтая карточка
Д. Пайет
84'
76'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Л. Джуба
75'
ГОЛ! 3:2!
Адемир
Замена
М. Домингес
️️️️
Х. Луис Родригес
65'
Желтая карточка
Майкон
53'
51'
Желтая карточка
Тасиано
46'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
46'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
42'
ГОЛ! 3:1!
Л. Родригес
Пас отдал
Адемир
Желтая карточка
П. Галдамес
40'
38'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
38'
Замена
Адемир
️️️️
Ж. Лукас
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайет
Пас отдал
П. Галдамес
32'
24'
Желтая карточка
G. Xavier
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Пайет
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Родригес
Пас отдал
Х. Луис Родригес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Майкон
(К)
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Димитри Пайет
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
8
Жаир
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
5
Соуза
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ПВ
Баия
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
3-4-1-2
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Майкон
6
Питон
85
Карвальо
4
Галдамес
2
Родригес
25
Родригес
10
Пайет
37
Витор
3-4-1-3
4
Ариас
4
Кану
3
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
10
Пайет
15
15
10
Пайет
2
Родригес
8
Домингес
8
Домингес
2
Родригес
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
6
Лукас
7
Адемир
7
Адемир
6
Лукас
46
Джуба
88
88
46
Джуба
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
Остались в запасе
Васко да Гама
Баия
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
5
Соуза
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
5
Соуза
ЦП
12
Leandrinho
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
31
Росси
ПВ
Остались в запасе
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Васко да Гама - Баия
3
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
448
472
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.91
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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