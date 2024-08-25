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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Ботафого
Баия - Ботафого: обзор матча 25 августа 2024
Баия
25.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Ботафого
90'
+3
Замена
Уго
️️️️
Маршал
90'
+3
Замена
Данило
️️️️
М. Фрейтас
Замена
Иаго
️️️️
Тасиано
85'
85'
Замена
C. Alberto
️️️️
И. Жезус
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
85'
84'
Желтая карточка
Маршал
Замена
Л. Родригес
️️️️
Каули
74'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Эвералдо
74'
Желтая карточка
С. Ариас
72'
63'
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Мартинс
54'
Желтая карточка
Л. Халтер
Желтая карточка
M. Felipe
41'
Желтая карточка
А. Кайо
36'
36'
Желтая карточка
М. Фрейтас
32'
Желтая карточка
Грегоре
Желтая карточка
Ж. Лукас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
1
Рауль
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
3-4-1-3
4
Кану
3
4
Ариас
8
Кайо
6
Лукас
16
Тасиано
10
Рибейро
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
3-2-1-3-1
12
Джон
15
Баштуш
5
Халтер
21
Маршал
40
Грегоре
17
Фрейтас
3
Че Че
11
Энрике
23
Алмада
11
Мартинс
11
Жезус
16
Тасиано
57
Иаго
57
Иаго
16
Тасиано
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
27
Эвералдо
9
Ратао
9
Ратао
27
Эвералдо
80
Каули
97
Родригес
97
Родригес
80
Каули
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
17
Фрейтас
15
Данило
15
Данило
17
Фрейтас
11
Жезус
99
99
11
Жезус
11
Мартинс
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Мартинс
Остались в запасе
Баия
Ботафого
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
25
Роберто Фернандес
ВР
1
Рауль
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
11
Тиаго
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
1
Рауль
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Баия - Ботафого
4
4
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
19
21
Офсайды
3
2
Количество передач
405
359
Сейвы
5
7
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.72
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
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11:05
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