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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Баия
Сан-Паулу - Баия: обзор матча 30 июня 2024
Сан-Паулу
30.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Баия
30'
Х. Кальери
32'
Феррейра
65'
Лусиано
49'
Жилберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Баия
Замена
Д. Коста
️️️️
И. Винисиус
90'
+4
Замена
Жуан
️️️️
Л. Моура
90'
Желтая карточка
Л. Густаво
89'
Желтая карточка
Алиссон
86'
Замена
Патрик
️️️️
Велингтон
85'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
83'
Замена
М. Араухо
️️️️
Феррейра
83'
81'
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
69'
Замена
Адемир
️️️️
Каули
69'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Эвералдо
69'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
Желтая карточка
Лусиано
65'
ГОЛ! 3:1!
Лусиано
Пас отдал
Феррейра
65'
49'
ГОЛ! 2:1!
Жилберто
44'
Желтая карточка
Кану
Желтая карточка
Феррейра
34'
ГОЛ! 2:0!
Феррейра
Пас отдал
Лусиано
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
И. Винисиус
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-1-3-2
13
Жандрей
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
14
Густаво
11
Феррейра
25
Алиссон
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
3-4-1-3
12
Жилберто
4
Кану
3
8
Кайо
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
34
Велингтон
36
Патрик
36
Патрик
34
Велингтон
18
Винисиус
19
Коста
19
Коста
18
Винисиус
11
Феррейра
15
Араухо
15
Араухо
11
Феррейра
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
7
Моура
9
Жуан
9
Жуан
7
Моура
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
27
Эвералдо
19
Эступиньян
19
Эступиньян
27
Эвералдо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Баия
50
Юнг
ВР
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Баия
4
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
0
Количество передач
408
609
Сейвы
5
1
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.08
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Баия
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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