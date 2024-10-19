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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Баия
Крузейро - Баия: обзор матча 19 октября 2024
Крузейро
19.10.2024, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Баия
61'
Г. Верон
82'
Л. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Баия
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Родригес
Пас отдал
Адемир
Замена
J.
️️️️
А. Барреаль
81'
79'
Замена
К. де Пена
️️️️
Тасиано
79'
Замена
Иаго
️️️️
Л. Джуба
Замена
F. Peralta
️️️️
Уолес
77'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Верон
77'
Желтая карточка
М. Перейра
74'
73'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Эвералдо
73'
Замена
Адемир
️️️️
Каули
ГОЛ! 1:0!
Г. Верон
Пас отдал
М. Перейра
61'
59'
Желтая карточка
Л. Джуба
43'
Желтая карточка
Э. Рибейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
15
Уолес
ОП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
16
F. Peralta
ЦП
17
Рамиро
ЦП
58
Jhosefer
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
4-2-3-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
25
12
Вилльям
29
Ромеро
15
Уолес
27
Верон
10
Перейра
22
Барреаль
19
Жорже
3-3-1-4
12
Жилберто
4
Кану
3
16
Тасиано
6
Лукас
10
Рибейро
80
Каули
46
Джуба
20
Тейшейра
27
Эвералдо
1
15
Уолес
16
16
15
Уолес
22
Барреаль
58
58
22
Барреаль
27
Верон
10
Витал
10
Витал
27
Верон
46
Джуба
57
Иаго
57
Иаго
46
Джуба
16
Тасиано
14
де Пена
14
де Пена
16
Тасиано
80
Каули
7
Адемир
7
Адемир
80
Каули
27
Эвералдо
97
Родригес
97
Родригес
27
Эвералдо
Остались в запасе
Крузейро
Баия
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
19
Tevis Gabriel
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Крузейро - Баия
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
8
Офсайды
2
5
Количество передач
399
422
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Минейран
Посещаемость:
34473 из 69950 зрителей (49%)
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