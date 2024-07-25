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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Баия
Атлетико Гойяненсе - Баия: обзор матча 25 июля 2024
Атлетико Гойяненсе
25.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Баия
60'
Л. Фернандо
90+9'
Ж. Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Баия
90'
+11
Желтая карточка
Ж. Лукас
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лукас
Замена
Л. Кал
️️️️
Г. Баральяс
90'
+6
78'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Э. Рибейро
76'
Желтая карточка
Резенде
61'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Эвералдо
61'
Замена
К. де Пена
️️️️
В. Куэста
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандо
Пас отдал
Г. Баральяс
60'
39'
Желтая карточка
В. Куэста
37'
Желтая карточка
Эвералдо
Желтая карточка
G. Freitas
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
Баия
57
Иаго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Резенде
ОП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Лукас Кал
ОП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Баия
14
Витор Уго
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
5
1
Роналдо
44
Баральяс
25
18
19
Фернандо
70
Рони
4-1-3-1-2
4
Ариас
31
Куэста
3
57
Иаго
23
Резенде
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
80
Каули
27
Эвералдо
1
44
Баральяс
21
Кал
21
Кал
44
Баральяс
27
Эвералдо
9
Ратао
9
Ратао
27
Эвералдо
31
Куэста
14
де Пена
14
де Пена
31
Куэста
10
Рибейро
46
Джуба
46
Джуба
10
Рибейро
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Баия
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
14
Витор Уго
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Шейлон
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Баия
1
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
18
12
Офсайды
4
3
Количество передач
225
583
Сейвы
1
4
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.72
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Luciano da Silva Miranda Filho, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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