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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Баия
Ботафого - Баия: обзор матча 06 мая 2024
Ботафого
06.05.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Баия
63'
Жеффиньо
45+3'
Эвералдо (П)
86'
Р. Ратао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Баия
Желтая карточка
А. Барбоза
90'
+5
86'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ратао
Пас отдал
К. де Пена
Желтая карточка
Баштуш
82'
Замена
А. Барбоза
️️️️
Д. Суарес
82'
78'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Тасиано
77'
Желтая карточка
Резенде
Замена
Грегоре
️️️️
Данило
72'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Жеффиньо
72'
72'
Замена
К. де Пена
️️️️
А. Кайо
ГОЛ! 1:1!
Жеффиньо
Пас отдал
М. Фрейтас
63'
58'
Замена
Резенде
️️️️
Э. Рибейро
58'
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
Замена
О. Ромеро
️️️️
Л. Энрике
57'
Замена
Куябано
️️️️
Уго
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвералдо
36'
Желтая карточка
Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
15
Данило
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Баия
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-2-1-3
12
Джон
16
Уго
5
Халтер
15
Баштуш
22
Суарес
17
Фрейтас
15
Данило
11
Саварино
47
Жеффиньо
11
Энрике
7
Сантос
3-4-1-3
4
Ариас
3
4
Кану
6
Лукас
10
Рибейро
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
1
27
Эвералдо
46
Джуба
16
Уго
66
Куябано
66
Куябано
16
Уго
22
Суарес
2
Барбоза
2
Барбоза
22
Суарес
15
Данило
40
Грегоре
40
Грегоре
15
Данило
47
Жеффиньо
33
Эрнандес
33
Эрнандес
47
Жеффиньо
11
Энрике
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Энрике
10
Рибейро
23
Резенде
23
Резенде
10
Рибейро
8
Кайо
14
де Пена
14
де Пена
8
Кайо
16
Тасиано
9
Ратао
9
Ратао
16
Тасиано
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
Остались в запасе
Ботафого
Баия
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Остались в запасе
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Баия
2
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
5
Офсайды
6
0
Количество передач
518
438
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.64
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
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