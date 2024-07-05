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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Жувентуде
Баия - Жувентуде: обзор матча 05 июля 2024
Баия
05.07.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
59'
Тасиано
68'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Жувентуде
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
84'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Лукас
77'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Каули
77'
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
77'
ГОЛ! 2:0!
Каули
Пас отдал
Ж. Лукас
68'
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
Пас отдал
Э. Рибейро
59'
52'
Желтая карточка
З. Маркос
45'
+2
Желтая карточка
Жилберто
24'
Желтая карточка
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
80
Каули
АП
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
3
Зе Маркос
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Баия
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
3-4-1-3
3
4
Кану
12
Жилберто
16
Тасиано
10
Рибейро
8
Кайо
6
Лукас
80
Каули
1
27
Эвералдо
46
Джуба
1-1-1-4
22
Габриэл
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
3
Зе Маркос
28
9
Жилберто
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
6
Лукас
14
де Пена
14
де Пена
6
Лукас
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
80
Каули
19
Эступиньян
19
Эступиньян
80
Каули
Остались в запасе
Баия
Жувентуде
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Баия - Жувентуде
3
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
540
402
Сейвы
1
7
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
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Баия
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