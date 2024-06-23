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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Крузейро
Баия - Крузейро: обзор матча 23 июня 2024
Баия
23.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Крузейро
45+9'
Тасиано
78'
О. Эступиньян
90+6'
О. Эступиньян
14'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Крузейро
ГОЛ! 3:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Адемир
90'
+6
90'
Желтая карточка
Рамиро
Замена
Сисиньо
️️️️
Эвералдо
80'
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
78'
Замена
Адемир
️️️️
Жилберто
75'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Тасиано
74'
70'
Красная карточка
Марлон
59'
Замена
А. Гомес
️️️️
Г. Верон
48'
Желтая карточка
Г. Верон
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Каули
46'
ГОЛ! 1:1!
Тасиано
45'
+9
45'
+2
Желтая карточка
Л. Силва
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Верон
Пас отдал
Вилльям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
17
Рамиро
ЦП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Адемир
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
7
Rafael Bilú
ЦФ
3-3-2-3
4
Кану
3
12
Жилберто
8
Кайо
6
Лукас
16
Тасиано
14
де Пена
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
4-1-2-2-1
98
Пайшао
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
23
Марлон
16
Силва
17
Рамиро
29
Ромеро
27
Верон
10
Перейра
16
Роберт
27
Эвералдо
40
Сисиньо
40
Сисиньо
27
Эвералдо
80
Каули
10
Рибейро
10
Рибейро
80
Каули
12
Жилберто
7
Адемир
7
Адемир
12
Жилберто
16
Тасиано
19
Эступиньян
19
Эступиньян
16
Тасиано
27
Верон
11
Гомес
11
Гомес
27
Верон
Остались в запасе
Баия
Крузейро
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
7
Rafael Bilú
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
7
Rafael Bilú
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Баия - Крузейро
1
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
13
Офсайды
4
4
Количество передач
648
375
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.7
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Крузейро
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
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