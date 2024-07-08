Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Баия
Палмейрас - Баия: обзор матча 08 июля 2024
Палмейрас
08.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Баия
61'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Баия
Замена
К. Паулиста
️️️️
Майке
90'
Замена
Вандерлан
️️️️
Рони
81'
78'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Ж. Лукас
Замена
Фабиньо
️️️️
Г. Менино
73'
68'
Замена
Адемир
️️️️
Тасиано
68'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Каули
68'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
Желтая карточка
Рони
64'
ГОЛ! 1:0!
Рони
61'
19'
Желтая карточка
Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
Баия
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
3-2-2-2
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
12
Майке
6
Морено
25
Менино
33
Рони
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
3-4-1-3
12
Жилберто
3
4
Кану
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
27
Эвералдо
46
Джуба
1
33
Рони
12
Вандерлан
12
Вандерлан
33
Рони
12
Майке
38
Паулиста
38
Паулиста
12
Майке
25
Менино
5
Фабиньо
5
Фабиньо
25
Менино
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
16
Тасиано
7
Адемир
7
Адемир
16
Тасиано
6
Лукас
88
88
6
Лукас
80
Каули
19
Эступиньян
19
Эступиньян
80
Каули
Остались в запасе
Палмейрас
Баия
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Баия
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
10
Офсайды
5
3
Количество передач
401
523
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.92
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Баия
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+