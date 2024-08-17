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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Баия
Гремио - Баия: обзор матча 17 августа 2024
Гремио
17.08.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Баия
45'
Тасиано
76'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Баия
Желтая карточка
Натан
90'
+2
87'
Замена
Y. Felipe
️️️️
А. Кайо
86'
Замена
Л. Родригес
️️️️
Каули
80'
Замена
Иаго
️️️️
Тасиано
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
M. Monsalve
77'
Замена
М. Аресо
️️️️
Д. Коста
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Тасиано
Пас отдал
К. де Пена
Желтая карточка
Д. Коста
72'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
68'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Фабио
67'
65'
Желтая карточка
G. Xavier
63'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Эвералдо
62'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
45'
ГОЛ! 0:1!
Тасиано
Пас отдал
Эвералдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
19
Родриго Эли
(К)
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
28
Александр Аравена
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Тасиано
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
45
Мила
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Баия
57
Иаго
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
4-2-1-3
97
19
Эли
36
Ната
66
2
Фабио
37
Ду Кейрос
6
Виларди
10
Рибейро
34
19
Коста
28
Аравена
3-4-1-3
4
Ариас
4
Кану
3
8
Кайо
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
80
Каули
46
Джуба
27
Эвералдо
1
2
Фабио
30
Сотельдо
30
Сотельдо
2
Фабио
34
19
Кристальдо
19
Кристальдо
34
19
Коста
19
Аресо
19
Аресо
19
Коста
16
Тасиано
57
Иаго
57
Иаго
16
Тасиано
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
27
Эвералдо
9
Ратао
9
Ратао
27
Эвералдо
8
Кайо
88
88
8
Кайо
80
Каули
97
Родригес
97
Родригес
80
Каули
Остались в запасе
Гремио
Баия
1
Рафаэль Кабрал
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
45
Мила
ОП
14
Натан
АП
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
77
Ruan Pablo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Баия
3
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
401
616
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.57
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
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