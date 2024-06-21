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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Баия
Фламенго - Баия: обзор матча 21 июня 2024
Фламенго
21.06.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Баия
24'
Жерсон
90+5'
Д. Луис
35'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Баия
ГОЛ! 2:1!
Д. Луис
Пас отдал
Жерсон
90'
+5
90'
+3
Замена
Резенде
️️️️
А. Кайо
85'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Тасиано
85'
Замена
К. де Пена
️️️️
Э. Рибейро
79'
Замена
Адемир
️️️️
Эвералдо
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Ортис
76'
69'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Л. Перейра
65'
Замена
Аллан
️️️️
Л. Араухо
65'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
Эвералдо
Пас отдал
Ж. Лукас
Желтая карточка
Л. Ортис
34'
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Педро
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
46
Лучано Джуба
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Rayan
ЦП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Баия
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Росси
4
Луис
4
Перейра
3
Ортис
6
Айртон
43
Уэсли
8
Жерсон
99
Перейра
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
3-4-1-3
12
Жилберто
3
4
Кану
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
80
Каули
1
27
Эвералдо
46
Джуба
7
Араухо
29
Аллан
29
Аллан
7
Араухо
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
99
Перейра
9
Барбоза
9
Барбоза
99
Перейра
8
Кайо
23
Резенде
23
Резенде
8
Кайо
10
Рибейро
14
де Пена
14
де Пена
10
Рибейро
27
Эвералдо
7
Адемир
7
Адемир
27
Эвералдо
16
Тасиано
19
Эступиньян
19
Эступиньян
16
Тасиано
Остались в запасе
Фламенго
Баия
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
66
Риан Карлос
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Баия
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
10
Офсайды
1
3
Количество передач
367
718
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.75
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
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Фламенго
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1
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2
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22 ноября
1
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11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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23 ноября
2
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22 ноября
1
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20 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
11:05
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
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