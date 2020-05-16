Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Паркер - статистика

Завершил карьеру
13 октября 1980 (45)
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Рединг
1 : 0
16.05.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Фулхэм
1 : 1
13.05.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
07.05.2017
Фулхэм
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
1 : 1
29.04.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
22.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
3 : 1
17.04.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Норвич Сити
1 : 3
14.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
3 : 1
08.04.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
1 : 1
07.03.2017
Лидс
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Фулхэм
3 : 1
04.03.2017
Престон
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 2
22.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 2
14.02.2017
Ноттингем Форест
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Фулхэм
3 : 2
11.02.2017
Уиган Атлетик
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
04.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
0 : 2
01.02.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Рединг
1 : 0
24.01.2017
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.01.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Фулхэм
2 : 0
14.01.2017
Барнсли
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Фулхэм
1 : 2
02.01.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.12.2016
Фулхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Фулхэм
2 : 2
17.12.2016
Дерби Каунти
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
13.12.2016
Ротерхэм
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вулверхэмптон
4 : 4
10.12.2016
Фулхэм
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Фулхэм
5 : 0
03.12.2016
Рединг
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Фулхэм
1 : 1
19.11.2016
Шеффилд Уэнсдэй
76' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
0 : 2
04.11.2016
Фулхэм
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
29.10.2016
Хаддерсфилд Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Фулхэм
2 : 2
18.10.2016
Норвич Сити
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 4
15.10.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Фулхэм
1 : 2
01.10.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.09.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Фулхэм
0 : 4
24.09.2016
Бристоль Сити
1' - 46'
38'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.09.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Фулхэм
1 : 1
13.09.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
27.08.2016
Фулхэм
1' - 78'
68'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
2 : 2
20.08.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
1 : 1
16.08.2016
Фулхэм
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
1 : 2
13.08.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Фулхэм
1 : 0
05.08.2016
Ньюкасл
69' - 90'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
73
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+