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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Барнсли
Фулхэм - Барнсли: обзор матча 14 января 2017
Фулхэм
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
45+2'
К. Мартин (П)
55'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Барнсли
Замена
Д. Одои
️️️️
С. Алуко
90'
+2
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Л. Пиазон
89'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Йохансен
88'
74'
Желтая карточка
М. Уоткинс
70'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Р. Уильямс
70'
Замена
Р. Кент
️️️️
А. Хэммилл
70'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 2:0!
С. Мэлони
Пас отдал
К. Мартин
55'
53'
Желтая карточка
А. Уайт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мартин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
10
Кэрни
12
Пиазон
18
Мартин
4-5-1
17
Дэвис
3
Уайт
4
Робертс
5
МакДональд
14
Бри
23
Уоткинс
7
Уильямс
4
Сковен
14
Хурихейн
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
12
Пиазон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
12
Пиазон
14
Алуко
3
Одои
3
Одои
14
Алуко
10
Йохансен
8
Паркер
8
Паркер
10
Йохансен
7
Хэммилл
77
Кент
77
Кент
7
Хэммилл
7
Уильямс
20
Монкур
20
Монкур
7
Уильямс
9
Брэдшоу
10
Армстронг
10
Армстронг
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Фулхэм
Барнсли
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Фулхэм - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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