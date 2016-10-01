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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 октября 2016
Фулхэм
01.10.2016, суббота, 14:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
47'
Т. Рим
20'
К. Вашингтон
87'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
Желтая карточка
И. Силла
Пенальти не реализован!
С. Алуко
90'
+6
87'
ГОЛ! 1:2!
И. Силла
Пас отдал
Т. Чери
Желтая карточка
Т. Рим
83'
81'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Д. Линч
Замена
Х. Санчес
️️️️
С. Паркер
78'
74'
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
71'
63'
Замена
О. Шодипо
️️️️
П. Вшолек
Желтая карточка
С. Мэлони
59'
58'
Замена
И. Силла
️️️️
С. Полтер
Замена
М. Смит
️️️️
К. Мартин
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рим
47'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Вашингтон
Пас отдал
П. Вшолек
Пенальти не реализован!
Т. Кэрни
6'
5'
Желтая карточка
С. Колкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
20
Карл Хенри
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
3
Рим
6
Сигурдссон
2
Мэлони
3
Одои
8
Танниклифф
10
Кэрни
8
Паркер
14
Алуко
12
Пиазон
18
Мартин
4-2-2-2
12
Смитис
6
Линч
29
Колкер
24
Холл
5
Онуоха
20
Хенри
21
Луонго
22
Вшолек
9
Чери
14
Вашингтон
91
Полтер
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
8
Паркер
19
Санчес
19
Санчес
8
Паркер
18
Мартин
17
Смит
17
Смит
18
Мартин
6
Линч
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
6
Линч
22
Вшолек
30
Шодипо
30
Шодипо
22
Вшолек
91
Полтер
26
Силла
26
Силла
91
Полтер
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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