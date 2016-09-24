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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: обзор матча 24 сентября 2016
Фулхэм
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 4
Завершен
Бристоль Сити
10'
Т. Абрахам
60'
Л. Фримен
68'
Б. Рид
83'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бристоль Сити
84'
Желтая карточка
Д. Патерсон
83'
ГОЛ! 0:4!
Э. Флинт
Пас отдал
Д. Патерсон
Красная карточка
К. МакДональд
79'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
75'
74'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Л. Томлин
73'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Л. Фримен
69'
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
68'
ГОЛ! 0:3!
Б. Рид
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Мадль
66'
Замена
М. Смит
️️️️
Н. Кебану
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фримен
Пас отдал
Л. Томлин
49'
Желтая карточка
М. Литтл
Замена
С. Йохансен
️️️️
С. Паркер
46'
Желтая карточка
С. Паркер
38'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
7
Марлон Пак
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-3-2-1
27
Баттон
30
Сессеньон
30
Мадль
6
Сигурдссон
3
Одои
29
МакДональд
10
Кэрни
8
Паркер
92
Кебану
14
Алуко
18
Мартин
4-1-3-2
34
Филдинг
2
Литтл
44
Флинт
32
Магнуссон
23
Брайан
7
Пак
14
Рид
17
Томлин
15
Фримен
18
Абрахам
35
Патерсон
30
Мадль
19
Санчес
19
Санчес
30
Мадль
8
Паркер
10
Йохансен
10
Йохансен
8
Паркер
92
Кебану
17
Смит
17
Смит
92
Кебану
17
Томлин
47
О'Доуда
47
О'Доуда
17
Томлин
15
Фримен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
15
Фримен
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
Остались в запасе
Фулхэм
Бристоль Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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