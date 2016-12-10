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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 10 декабря 2016
Вулверхэмптон
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
4 : 4
Завершен
Фулхэм
22'
К. Хаус
65'
М. Доэрти
74'
И. Кавалейру
90'
Д. Эдвардс
32'
С. Йохансен
39'
Ф. Айите
42'
Т. Кэрни
90+4'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
90'
+4
ГОЛ! 4:4!
Ф. Айите
Пас отдал
Т. Калас
90'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Рим
ГОЛ! 4:3!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Н. Дико
90'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Э. Кошта
87'
Замена
Д. Прайс
️️️️
К. Коди
87'
ГОЛ! 3:3!
И. Кавалейру
Пас отдал
М. Доэрти
74'
72'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Алуко
70'
Желтая карточка
С. Мэлони
69'
Желтая карточка
Т. Кэрни
ГОЛ! 2:3!
М. Доэрти
Пас отдал
Н. Дико
65'
Желтая карточка
Н. Дико
64'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Р. Сайсс
59'
42'
ГОЛ! 1:3!
Т. Кэрни
Пас отдал
С. Йохансен
39'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Айите
Пас отдал
Р. Фредерикс
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Йохансен
Пас отдал
Р. Фредерикс
Желтая карточка
К. Коди
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаус
Пас отдал
Э. Кошта
22'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
16'
8'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
АП
15
Конор Коди
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Вулверхэмптон
27
Джон Флэтт
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
3-2-1-1-3
30
Хаус
23
Батт
2
Доэрти
29
Сайсс
2
Йорфа
15
Коди
16
Эдвардс
12
Дико
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
4-4-1-1
27
Баттон
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
2
Мэлони
29
МакДональд
14
Алуко
11
Айите
10
Йохансен
10
Кэрни
18
Мартин
15
Коди
19
Прайс
19
Прайс
15
Коди
11
Кошта
18
Тейшейра
18
Тейшейра
11
Кошта
29
Сайсс
10
Бедварссон
10
Бедварссон
29
Сайсс
3
Рим
92
Кебану
92
Кебану
3
Рим
14
Алуко
8
Паркер
8
Паркер
14
Алуко
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
27
Джон Флэтт
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
27
Джон Флэтт
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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