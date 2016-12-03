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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Рединг
Фулхэм - Рединг: обзор матча 03 декабря 2016
Фулхэм
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
5 : 0
Завершен
Рединг
15'
К. Гантер (АГ)
49'
К. Мартин
68'
С. Алуко
71'
С. Йохансен
90'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Рединг
ГОЛ! 5:0!
К. Мартин
90'
88'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
87'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Йохансен
84'
77'
Замена
К. Хэрриот
️️️️
Г. МакКлири
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Алуко
76'
ГОЛ! 4:0!
С. Йохансен
Пас отдал
Ф. Айите
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Алуко
Пас отдал
К. МакДональд
68'
66'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Самуэль
57'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
57'
Замена
Л. Келли
️️️️
Р. Беренс
54'
Красная карточка
Д. Уильямс
51'
Желтая карточка
Д. Обита
ГОЛ! 2:0!
К. Мартин
Пас отдал
Ф. Айите
49'
Желтая карточка
С. Алуко
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Гантер
15'
2'
Желтая карточка
П. МакШейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
10
Стефан Йохансен
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
4
Джордж Эванс
ПП
7
Рой Беренс
ЛФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
РФ
Главный тренер
Яп Стам
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
29
МакДональд
14
Алуко
11
Айите
10
Йохансен
10
Кэрни
18
Мартин
3-4-3
26
Аль-Хабси
6
Блэкетт
5
МакШейн
2
Гантер
4
Эванс
19
Уильямс
21
Обита
8
ван ден Берг
12
МакКлири
9
Самуэль
7
Беренс
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
10
Йохансен
8
Паркер
8
Паркер
10
Йохансен
14
Алуко
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Алуко
12
МакКлири
11
Хэрриот
11
Хэрриот
12
МакКлири
7
Беренс
4
Келли
4
Келли
7
Беренс
9
Самуэль
11
Мейте
11
Мейте
9
Самуэль
Остались в запасе
Фулхэм
Рединг
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Фулхэм - Рединг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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