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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Фулхэм
Бертон Альбион - Фулхэм: обзор матча 01 февраля 2017
Бертон Альбион
01.02.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
48'
С. Йохансен
71'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Фулхэм
90'
Замена
Д. Одои
️️️️
Р. Фредерикс
85'
Замена
Ф. Айите
️️️️
С. Алуко
Замена
У. Миллер
️️️️
Л. Дайер
78'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Л. Мерфи
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Мэлони
Желтая карточка
К. О'Грэди
67'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
36
Джексон Ирвин
АП
16
Мэтт Палмер
ПП
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
3-4-1-1
33
МакЛафлин
2
Фланаган
4
Моузиньо
6
Тернер
7
Мерфи
22
Дайер
14
МакКрори
16
Палмер
36
Ирвин
7
Экинс
4-3-2-1
27
Баттон
2
Фредерикс
26
Калас
3
Рим
2
Мэлони
29
МакДональд
14
Алуко
10
Йохансен
12
Пиазон
10
Кэрни
18
Мартин
7
Мерфи
4
Нэйлор
4
Нэйлор
7
Мерфи
22
Дайер
31
Миллер
31
Миллер
22
Дайер
2
Фредерикс
3
Одои
3
Одои
2
Фредерикс
14
Алуко
11
Айите
11
Айите
14
Алуко
Остались в запасе
Бертон Альбион
Фулхэм
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бертон Альбион - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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