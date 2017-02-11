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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Уиган Атлетик
Фулхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 11 февраля 2017
Фулхэм
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
25'
Ф. Айите
71'
Д. Одои
90'
Н. Кебану
32'
С. Мэлони (АГ)
45'
М. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 3:2!
Н. Кебану
90'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Алуко
80'
ГОЛ! 2:2!
Д. Одои
71'
70'
Желтая карточка
К. Коннолли
65'
Замена
Д. Хансон
️️️️
Д. Перкинс
61'
Желтая карточка
Д. Берн
Замена
Н. Кебану
️️️️
К. МакДональд
57'
45'
Замена
М. Гилкс
️️️️
Я. Хаугор
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Якобс
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Мэлони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
25'
Желтая карточка
С. Алуко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Дэвид Перкинс
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
Главный тренер
Шон Мэлони
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Энди Келлетт
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
30
Мадль
3
Рим
2
Мэлони
3
Одои
10
Йохансен
14
Алуко
11
Айите
29
МакДональд
10
Кэрни
18
Мартин
4-1-3-1
1
Хаугор
6
Коннолли
23
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
8
Морси
4
Перкинс
24
Якобс
29
МакДональд
92
Кебану
92
Кебану
29
МакДональд
14
Алуко
8
Паркер
8
Паркер
14
Алуко
1
Хаугор
13
Гилкс
13
Гилкс
1
Хаугор
4
Перкинс
6
Хансон
6
Хансон
4
Перкинс
Остались в запасе
Фулхэм
Уиган Атлетик
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
13
Энди Келлетт
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
13
Энди Келлетт
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Фулхэм - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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