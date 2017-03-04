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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Престон
Фулхэм - Престон: обзор матча 04 марта 2017
Фулхэм
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 1
Завершен
Престон
22'
С. Алуко
60'
К. Мартин
77'
Н. Кебану
68'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Престон
90'
+3
Желтая карточка
Г. Каннингэм
Замена
Д. Одои
️️️️
С. Алуко
88'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
К. Мартин
84'
81'
Замена
С. Мэй
️️️️
Д. Хагилл
80'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Йохансен
80'
ГОЛ! 3:1!
Н. Кебану
Пас отдал
С. Алуко
77'
68'
ГОЛ! 2:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:0!
К. Мартин
Пас отдал
Р. Фредерикс
60'
57'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Хорган
57'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
А. Брауне
ГОЛ! 1:0!
С. Алуко
Пас отдал
Н. Кебану
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
14
Соне Алуко
РФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-1-2
27
Баттон
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Кэрни
92
Кебану
18
Мартин
14
Алуко
4-4-1-1
12
Максвелл
8
Каннингэм
3
Сперр
5
Кларк
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
7
Хорган
46
МакГиди
9
Хагилл
14
Алуко
3
Одои
3
Одои
14
Алуко
10
Йохансен
8
Паркер
8
Паркер
10
Йохансен
18
Мартин
90
Сирьяк
90
Сирьяк
18
Мартин
8
Брауне
4
Пирсон
4
Пирсон
8
Брауне
7
Хорган
47
Робинсон
47
Робинсон
7
Хорган
9
Хагилл
24
Мэй
24
Мэй
9
Хагилл
Остались в запасе
Фулхэм
Престон
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Фулхэм - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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