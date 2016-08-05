Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 05 августа 2016
Фулхэм
05.08.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
45'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
Д. Янмат
Замена
Т. Рим
️️️️
С. Мэлони
85'
77'
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Хэйден
75'
Желтая карточка
П. Дамметт
70'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Перес
Замена
С. Паркер
️️️️
Р. Танниклифф
69'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
М. Смит
69'
68'
Желтая карточка
Г. Хэнли
61'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
Т. Кэрни
45'
Желтая карточка
Д. Одои
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
30
Мадль
26
Калас
2
Мэлони
3
Одои
29
МакДональд
8
Танниклифф
10
Кэрни
11
Айите
14
Алуко
17
Смит
3-2-3-2
26
Селс
22
Янмат
24
Ласселлс
4
Хэнли
14
Дамметт
30
Ритчи
14
Хэйден
4
Коулбэк
6
Анита
34
Гэйл
22
Перес
2
Мэлони
3
Рим
3
Рим
2
Мэлони
8
Танниклифф
8
Паркер
8
Паркер
8
Танниклифф
17
Смит
21
Кристенсен
21
Кристенсен
17
Смит
4
Коулбэк
17
Ааронс
17
Ааронс
4
Коулбэк
14
Хэйден
26
Шелви
26
Шелви
14
Хэйден
22
Перес
10
Армстронг
10
Армстронг
22
Перес
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
Новости команд
Все
Фулхэм
Ньюкасл
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+