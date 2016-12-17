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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Дерби Каунти
Фулхэм - Дерби Каунти: обзор матча 17 декабря 2016
Фулхэм
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
45'
Ф. Айите
61'
С. Йохансен
34'
Т. Инс
75'
А. Пирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Дерби Каунти
Желтая карточка
М. Мадль
90'
+2
89'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
86'
Желтая карточка
К. Брайсон
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Пирс
Пас отдал
Т. Инс
66'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Расселл
65'
Замена
Д. Бент
️️️️
М. Выдра
ГОЛ! 2:1!
С. Йохансен
61'
Замена
С. Паркер
️️️️
Р. Сигурдссон
45'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Айите
Пас отдал
Р. Фредерикс
45'
Желтая карточка
С. Йохансен
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Инс
Желтая карточка
Р. Фредерикс
32'
Замена
М. Мадль
️️️️
Т. Калас
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Том Кэрни
АП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-2
27
Баттон
6
Сигурдссон
26
Калас
2
Мэлони
2
Фредерикс
11
Айите
10
Йохансен
14
Алуко
29
МакДональд
12
Пиазон
10
Кэрни
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
29
Ольссон
4
Джонсон
7
Брайсон
10
Инс
11
Выдра
77
Расселл
26
Калас
30
Мадль
30
Мадль
26
Калас
6
Сигурдссон
8
Паркер
8
Паркер
6
Сигурдссон
77
Расселл
9
Камара
9
Камара
77
Расселл
11
Выдра
10
Бент
10
Бент
11
Выдра
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
Остались в запасе
Фулхэм
Дерби Каунти
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Фулхэм - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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