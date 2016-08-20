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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 20 августа 2016
Фулхэм
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
44'
Р. Сессеньон
86'
К. МакДональд
60'
Д. Роллс
65'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
90'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
П. Уиттингем
ГОЛ! 2:2!
К. МакДональд
Пас отдал
С. Алуко
86'
Желтая карточка
М. Мадль
83'
82'
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Э. Пилкингтон
77'
Желтая карточка
К. Харрис
75'
Желтая карточка
П. Уиттингем
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
С. Мэлони
71'
65'
ГОЛ! 1:2!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
А. Гуннарссон
Замена
М. Смит
️️️️
К. Вудроу
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роллс
59'
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
Р. Сессеньон
Пас отдал
С. Алуко
44'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Ф. Айите
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
АП
8
Скотт Паркер
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
АП
6
Джаз Ричардс
ПП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Фулхэм
66
Йессе Йоронен
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
4-4-1-1
27
Баттон
2
Мэлони
26
Калас
30
Мадль
3
Одои
11
Айите
10
Кэрни
29
МакДональд
8
Паркер
14
Алуко
12
Вудроу
3-5-1-1
1
Маршалл
21
Пелтье
16
Коннолли
23
Моррисон
6
Ричардс
5
Гуннарссон
32
Роллс
13
Пилкингтон
28
Джон
7
Уиттингем
10
Иммерс
11
Айите
30
Сессеньон
30
Сессеньон
11
Айите
2
Мэлони
21
Кристенсен
21
Кристенсен
2
Мэлони
12
Вудроу
17
Смит
17
Смит
12
Вудроу
7
Уиттингем
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
7
Уиттингем
6
Ричардс
40
Харрис
40
Харрис
6
Ричардс
13
Пилкингтон
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
13
Бен Уилсон
ВР
12
Крэйг Нун
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Крэйг Нун
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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