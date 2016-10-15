Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Фулхэм
Барнсли - Фулхэм: обзор матча 15 октября 2016
Барнсли
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 4
Завершен
Фулхэм
4'
М. Уоткинс
41'
С. Уиннелл
37'
Л. Пиазон
42'
С. Алуко
46'
С. Мэлони
65'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Фулхэм
Желтая карточка
А. Хэммилл
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Смит
️️️️
К. Мартин
84'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Д. Бри
️️️️
С. Морси
80'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Уоткинс
71'
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Уиннелл
71'
70'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
С. Йохансен
Красная карточка
Д. Сковен
67'
65'
ГОЛ! 2:4!
К. Мартин
Пас отдал
С. Мэлони
61'
Желтая карточка
Д. Баттон
56'
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
С. Уиннелл
54'
46'
ГОЛ! 2:3!
С. Мэлони
Пас отдал
Т. Кэрни
42'
ГОЛ! 2:2!
С. Алуко
Пас отдал
С. Йохансен
ГОЛ! 2:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
С. Морси
41'
37'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пиазон
Пас отдал
С. Мэлони
29'
Желтая карточка
Т. Кэрни
14'
Желтая карточка
С. Йохансен
ГОЛ! 1:0!
М. Уоткинс
Пас отдал
С. Морси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
8
Скотт Паркер
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
42
Кпекава
17
Идом
4
Робертс
5
МакДональд
7
Хэммилл
8
Морси
4
Сковен
77
Кент
11
Уиннелл
23
Уоткинс
4-4-1-1
27
Баттон
3
Одои
6
Сигурдссон
3
Рим
2
Мэлони
8
Паркер
10
Йохансен
14
Алуко
10
Кэрни
12
Пиазон
18
Мартин
8
Морси
14
Бри
14
Бри
8
Морси
11
Уиннелл
10
Армстронг
10
Армстронг
11
Уиннелл
23
Уоткинс
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
23
Уоткинс
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
10
Йохансен
8
Танниклифф
8
Танниклифф
10
Йохансен
18
Мартин
17
Смит
17
Смит
18
Мартин
Остались в запасе
Барнсли
Фулхэм
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Барнсли - Фулхэм
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Фулхэм
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
09:55
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+