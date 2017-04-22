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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм: обзор матча 22 апреля 2017
Хаддерсфилд Таун
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 4
Завершен
Фулхэм
4'
К. Лев (П)
16'
С. Мэлони
20'
Т. Кэрни (П)
36'
С. Йохансен
45'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
86'
Замена
Н. Кебану
️️️️
С. Йохансен
77'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Алуко
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
54'
Замена
И. Браун
️️️️
Ф. Биллинг
54'
50'
Желтая карточка
Д. Одои
45'
Замена
Д. Одои
️️️️
Р. Фредерикс
45'
ГОЛ! 1:4!
С. Йохансен
36'
ГОЛ! 1:3!
С. Йохансен
Желтая карточка
Ф. Биллинг
26'
20'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Кэрни
18'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
16'
ГОЛ! 1:1!
С. Мэлони
Пас отдал
Ф. Айите
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Лев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ПП
11
Джо Лолли
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
11
Флойд Айите
РФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-4-2
12
Уорд
15
Лев
26
Шиндлер
44
Хефеле
2
Смит
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
13
Муй
6
Хогг
23
Куанер
11
Лолли
3-2-4-1
13
Беттинелли
2
Мэлони
26
Калас
3
Рим
2
Фредерикс
30
Сессеньон
10
Кэрни
14
Алуко
29
МакДональд
10
Йохансен
11
Айите
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
8
Биллинг
37
Браун
37
Браун
8
Биллинг
10
Йохансен
92
Кебану
92
Кебану
10
Йохансен
2
Фредерикс
3
Одои
3
Одои
2
Фредерикс
14
Алуко
12
Пиазон
12
Пиазон
14
Алуко
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Фулхэм
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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